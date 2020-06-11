Украинец, который получил российский паспорт, должен быть лишен украинского

Такое мнение озвучил дипломат Владимир Огрызко, передает Газета.юа.

По его словам, "это - официально оформленная пятая колонна".

"Нам не нужны такие граждане. Это - официально оформленная пятая колонна.

Для Путина Украина - ошибка истории, которую он хочет исправить. Развал Украины изнутри - одно из средств Кремля", - отмечает эксперт.

Также он уверен, что таким образом в РФ пытаются уничтожить Украину.

"Это - продолжение линии на ослабление и уничтожение Украины. Не удалось военным путем, выбрали гибридный. Жители западных регионов часто имеют второе гражданство - Венгрии, Румынии. Власть должна отслеживать, кто получает паспорт другой страны (РФ - ред.), и лишать нашего", - отметил дипломат.

Ранее в Госдуме России заявили, что до конца года планируют выдать гражданам на Донбассе 600-800 тысяч паспортов. Они получат российское гражданство по упрощенным режимом.

После того, как президент РФ Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства, Россия продолжает незаконную паспортизацию оккупированной части Донбасса.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и зав’связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российское гражданство в упрощенном порядке получили более 180 тыс. жителей ОРДЛО, около 100 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Напомним, главный боевик «ДНР» готовится присоединить Донбасс к России.

Также Politeka писала, что сильный союзник Украины поставил Зеленского в тупик через Донбасс.

