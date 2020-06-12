Український журналіст Андрій Пальчевський звернув увагу на те, що в Україні китайський вірус став «класовою хворобою»

Про це він заявив під час виступу в програмі «Великий вечір» на телеканалі NEWSONE. Пальчевський звернув увагу на те, що багато українських чиновників говорять про китайський вірус так, ніби він стосується лише простих українців, а до них не має ніякого відношення.

«Ви помітили, що цей вірус став найбільш класовою хворобою? Верхній клас він реально не зачіпає, зачіпає тільки простих українців», - зазначив журналіст.

Він визнав, що схожа ситуація в ці дні спостерігається і в інших країнах, проте в Україні їй не завадив навіть той факт, що одними з перших заражених були якраз політики. Незважаючи на те, що вірус дійсно вражав і чиновників, серед 870 смертельних випадків у країні політиків немає – жертвами стали тільки звичайні українці.

Пальчевський пояснив що у такої ситуації є просте пояснення: все тому, що політиків лікували зовсім не так, як простих громадян.

«Звичайно їх (політиків - Ред.) лікували по-іншому. Вони рано зробили тести, вони рано почали лікування. Вони чудово розуміли, що це смертельна небезпека. А після цього наші політики транслюють суспільству іншу ідею: зараз у нас буде послаблення карантину, у нас все буде добре», - зазначив Пальчевський.

Він підкреслив, що ситуація в реальності відрізняється від цих обіцянок, адже вірус продовжує поширюватися країною швидкими темпами.

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