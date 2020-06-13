Українці були не готові в минулому вибирати кращих людей в політику
Як передає Politeka.net, такою думкою поділився журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Ми в 91-му році були однією з найбільш розвинених країн Європи і за 30 років ми докотилися до сьогоднішнього стану з двох причин: перша - це неготовність українців обирати кращих людей - обирали тільки гірших і докотилися до сьогоднішнього дня", - зазначив журналіст.
Пальчевський упевнений, що українців політики лише годували обіцянками, але в підсумку народ залишився ні з чим.
"Друге - це розпад традиційних зв'язків. Те, що нас не приймає Європа та решта світу і коню зрозуміло. Це було ще тоді зрозуміло, що ми нікому не потрібні, але нам розповідали інше. 20 років тому нам говорили, що "Європа наше майбутнє", - заявив журналіст.
За його словами люди вже втомилися від старих політиків.
"Треба вивести якихось інших людей", - зазначив він.
Раніше Андрій Пальчевський висловив думку, що президент України Володимир Зеленський призначає людей Петра Порошенка замість нових осіб, які обіцяв перед виборами.
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За його словами, прийшла влада вже почала вчиться красти у "запеклих" попередників.
"Вони вже сідають на схеми, які були розроблені в нульових. Ми, як народ України, підтримали "зелений рух" і я зокрема. "Давайте нові обличчя", але куди не глянемо, всюди особа Порошенко після капітального ремонту. Куди не подивишся, Володимир Зеленський призначає людей Порошенка", - вважає Пальчевський.
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