Українці були не готові в минулому вибирати кращих людей в політику

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Ми в 91-му році були однією з найбільш розвинених країн Європи і за 30 років ми докотилися до сьогоднішнього стану з двох причин: перша - це неготовність українців обирати кращих людей - обирали тільки гірших і докотилися до сьогоднішнього дня", - зазначив журналіст.

Пальчевський упевнений, що українців політики лише годували обіцянками, але в підсумку народ залишився ні з чим.

"Друге - це розпад традиційних зв'язків. Те, що нас не приймає Європа та решта світу і коню зрозуміло. Це було ще тоді зрозуміло, що ми нікому не потрібні, але нам розповідали інше. 20 років тому нам говорили, що "Європа наше майбутнє", - заявив журналіст.

За його словами люди вже втомилися від старих політиків.

"Треба вивести якихось інших людей", - зазначив він.

Раніше Андрій Пальчевський висловив думку, що президент України Володимир Зеленський призначає людей Петра Порошенка замість нових осіб, які обіцяв перед виборами.

Популярні новини зараз

Ситуація з курсом долара різко погіршиться, МВФ дав новий прогноз після траншу: що потрібно знати

Видавати пенсії українцям хочуть новим способом, сподобається не всім: що зміниться

Курс валют різко зміниться, що буде з доларом: прогноз Нацбанку

З доларами пора бігти в обмінник, експерт НБУ здивував порадою по курсу валют: "Це вигідніше"
Показати ще

За його словами, прийшла влада вже почала вчиться красти у "запеклих" попередників.

"Вони вже сідають на схеми, які були розроблені в нульових. Ми, як народ України, підтримали "зелений рух" і я зокрема. "Давайте нові обличчя", але куди не глянемо, всюди особа Порошенко після капітального ремонту. Куди не подивишся, Володимир Зеленський призначає людей Порошенка", - вважає Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив феномен вірусу в Україні: "Ви помітили, що він зачіпає тільки простих людей?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вказав на величезну помилку влади: "Епідемія в Україні затягнеться через...".

Також Politeka писала, що українців довели до стану худоби, Пальчевський заявив про загрозу революції.