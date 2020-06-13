Українці були не готові в минулому вибирати кращих людей в політику



Як передає Politeka.net, такою думкою поділився журналіст Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Ми в 91-му році були однією з найбільш розвинених країн Європи і за 30 років ми докотилися до сьогоднішнього стану з двох причин: перша - це неготовність українців обирати кращих людей - обирали тільки гірших і докотилися до сьогоднішнього дня", - зазначив журналіст.

Пальчевський упевнений, що українців політики лише годували обіцянками, але в підсумку народ залишився ні з чим.

"Друге - це розпад традиційних зв'язків. Те, що нас не приймає Європа та решта світу і коню зрозуміло. Це було ще тоді зрозуміло, що ми нікому не потрібні, але нам розповідали інше. 20 років тому нам говорили, що "Європа наше майбутнє", - заявив журналіст.

За його словами люди вже втомилися від старих політиків.



"Треба вивести якихось інших людей", - зазначив він.

Раніше Андрій Пальчевський висловив думку, що президент України Володимир Зеленський призначає людей Петра Порошенка замість нових осіб, які обіцяв перед виборами.

За його словами, прийшла влада вже почала вчиться красти у "запеклих" попередників.

"Вони вже сідають на схеми, які були розроблені в нульових. Ми, як народ України, підтримали "зелений рух" і я зокрема. "Давайте нові обличчя", але куди не глянемо, всюди особа Порошенко після капітального ремонту. Куди не подивишся, Володимир Зеленський призначає людей Порошенка", - вважає Пальчевський.

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