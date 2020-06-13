Украинцы были не готовы в прошлом выбирать лучших людей в политику



Как передает Politeka.net, таким мнением поделился журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Мы в 91-м году были одной из самых развитых стран Европы и за 30 лет мы докатились до сегодняшнего состояния по двум причинам: первая - это неготовность украинцев избирать лучших людей - избирали только худших и докатились до сегодняшнего дня", - отметил журналист.

Пальчевский уверен, что украинцев политики лишь кормили обещаниями, но в итоге народ остался ни с чем.

"Второе - это распад традиционных связей. То, что нас не принимает Европа и остальной мир и коню понятно. Это было еще тогда понятно, что мы никому не нужны, но нам рассказывали другое. 20 лет назад нам говорили, что "Европа наше будущее"", - заявил журналист.

По его словам люди уже устали от старых политиков.



"Надо вывести каких-то других людей", - отметил он.

Ранее Андрей Пальчевский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский назначает людей Петра Порошенко вместо новых лиц, которые обещал перед выборами.

По его словам, пришедшая власть уже начала учится воровать у "матерых" предшественников.

"Они уже садятся на схемы, которые были разработаны в нулевых. Мы, как народ Украины, поддержали "зеленое движение" и я в частности. "Давайте новые лица", но куда не посмотрим, везде лицо Порошенко после капитального ремонта. Куда не посмотришь, Владимир Зеленский назначает людей Порошенко", - считает Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.