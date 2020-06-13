Украинцы были не готовы в прошлом выбирать лучших людей в политику
Как передает Politeka.net, таким мнением поделился журналист Андрей Пальчевский в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Мы в 91-м году были одной из самых развитых стран Европы и за 30 лет мы докатились до сегодняшнего состояния по двум причинам: первая - это неготовность украинцев избирать лучших людей - избирали только худших и докатились до сегодняшнего дня", - отметил журналист.
Пальчевский уверен, что украинцев политики лишь кормили обещаниями, но в итоге народ остался ни с чем.
"Второе - это распад традиционных связей. То, что нас не принимает Европа и остальной мир и коню понятно. Это было еще тогда понятно, что мы никому не нужны, но нам рассказывали другое. 20 лет назад нам говорили, что "Европа наше будущее"", - заявил журналист.
По его словам люди уже устали от старых политиков.
"Надо вывести каких-то других людей", - отметил он.
Ранее Андрей Пальчевский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский назначает людей Петра Порошенко вместо новых лиц, которые обещал перед выборами.
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По его словам, пришедшая власть уже начала учится воровать у "матерых" предшественников.
"Они уже садятся на схемы, которые были разработаны в нулевых. Мы, как народ Украины, поддержали "зеленое движение" и я в частности. "Давайте новые лица", но куда не посмотрим, везде лицо Порошенко после капитального ремонта. Куда не посмотришь, Владимир Зеленский назначает людей Порошенко", - считает Пальчевский.
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Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".
Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.