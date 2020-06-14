Журналіст Андрій Пальчевський назвав умови, необхідні для революції в Україні

Як повідомляє Politeka.net, він пояснив, чому українцям не потрібен новий "майдан" в ефірі телеканалу "News One" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Революції трапляються коли? Коли голод. У нас не було жодної революції - були Майдани. Мова живе своїм життям, його не обдуриш. Ось "Помаранчева революція" - і де вона? "Революція" - це з латинської revolutio, "поворот колеса". Хто був внизу - опинився нагорі, переворот. А у нас виходить: ті хто був нагорі, залишилися нагорі, а ті, хто був внизу, там і залишилися, внизу. Революція це? Відповідь: ні, це Майдан", - заявив телеведучий.

Андрій Пальчевський розповів, що означає слово "майдан" і чому не треба плутати його з революцією. За його словами, після майданів в Україні нічого принципово не змінюється.

"І ось слово Майдан, турецькою означає "площа", це інше явище. Майдан - це велике протестне збіговисько людей, яке щось потребує і не домагається. Ось, що таке Майдан - майже революція, переворот, який майже переворот. Порошенко був з Партії регіонів, був Майдан? Звичайно. Ющенківський Майдан, так званий, 2004 року, Майдан був проти Януковича. Де був Янукович? Через пару років вже був прем'єр-міністром. Революція? Ні, звичайно. Тому майдани залишаться майданами, а революції - революціями".

Андрій Пальчевський припускає, що з часом українці влаштують справжню революцію. Він допустив, що переворот в Україні вже розпочався, просто відбувається в уповільненому темпі. Щоб змінити рівень життя, країні необхідний відповідний лідер.

"Чи буде революція в Україні коли-небудь? Я думаю, так. Вона необов'язково буде кривавою, просто люди дозріють рано чи пізно. У країн буває іноді століттями застій, як в Китаї, але врешті-решт з'являється свій Сі Цзіньпін, свій Лех Валенса... Головне, щоб у нас не з'являлися Фидели Кастро", - підкреслив Пальчевський. - "Я не хотів би більше майданів, вони ні до чого не призводять. Я хотів би електоральну революцію. Революції часто складаються з декількох етапів, може бути, у нас уповільнена. Але люди повинні розуміти, що нас просто вже довели до стану худоби".

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