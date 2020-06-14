Публічні погрози на адресу президента України Володимира Зеленського є неприйнятними, навіть якщо ви особисто ненавидите главу держави

Як передає Politeka, таку думку озвучив журналіст Андрій Пальчевський у своєму новому відеозверненні (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Я прочитав це звернення Марусі Звіробій до Зеленського, яка обіцяє його родину повісити за ноги. Далі вона говорить, що «*уячте собі в Ізраїль». Можна ненавидіти президента. Можна ненавидіти його сім'ю. Але публічні висловлювання подібного роду, а також відсутність реакції від Зеленського призводять до розхитування держави», - зазначив він.

Якщо так піде і далі, стверджує Пальчевський, до масштабних протестів залишилося зовсім небагато.

«А далі, у нас будуть горіти шини. І не важливо, чи будуть це чорні, іновірці або іносексу*ли. Вони раптом теж відчують себе скривдженою меншістю, яка раптом стає політичною більшістю. Хотілося б, щоб ми всі задумалися. А до Зеленського хочу звернутися особисто – Володимир Олександрович, ви або можновладець, чи дійсно збираєтеся?» - підкреслив він.

При цьому Пальчевський нагадав слова свого улюбленого філософа про те, що рано чи пізно час політкоректності зникне. І як можна бачити з подій у світі, все йде саме до цього.

«Сьогодні польський президент Дуда заявив про те, що ЛГБТ гірше, ніж комуністи. По-перше, від імені комуніста хочу сказати, що свого часу їх було 16 мільйонів, і вони побудували, в тому числі і нашу країну і навіть ту ж Польщу. Звичайно, були там всякі вирод*и, які знущалися над власним народом, але в більшості, в поганому сенсі говорити не варто. Люди вірили в те, що вони будували. По-друге, хочу сказати, що на Землю разом навалилися всі проблеми, пов'язані з терпимістю. Це терпимість або не терпимість до темношкірих й білошкірих. Тому що темношкірі, яким вже цілують труни і ноги, а саме такі були сьогодні знімки з США. Виникає питання, а чи правильно це?» - уточнив він.

Не менш важливим моментом, за словами Пальчевського, є ситуація й з віросповіданнями. Зокрема, чи не почнуться на цьому грунті конфлікти.

«Я прочитав, що до 2030-го року кількість мусульман в Бельгії і на півночі Голландії буде перевищувати кількість християн. У мене питання – а ви що думаєте, вони там не побудують шаріат? Чи ви там будете зі своїм парламентом, якому 400 років, ходити і хизуватися по підворіттях, де будуть курити кальяни і що там курять подібні хлопці? Я ж не проти, щоб кальяни курили від Каїра до Марокко. Але я насилу уявляю собі, що буде така ж форма демократії, уявляєте собі, коли ці народи почнуть висловлювати свою нетерпимість по відношенню до нас. Просто тому що ми білошкірі. І мовляв, ми над ними знущалися, продавали, купували і так далі», - розповів він.

доиграемся с политкорректностью... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 14. Juni 2020

Нагадаємо, Пальчевський розкрив феномен вірусу в Україні: "Ви помітили, що він зачіпає тільки простих людей?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вказав на величезну помилку влади: "Епідемія в Україні затягнеться через...".

Також Politeka писала, що українців довели до стану худоби, Пальчевський заявив про загрозу революції.