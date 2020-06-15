Стало відомо, як Україна має намір досягти успіху у війні проти Росії на Донбасі

Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Заради досягнення миру на Донбасі Україна готова використовувати "наступальну дипломатію", яка змусить окупантів піти на конструктивні кроки щодо окупованих нею територій.

У спілкуванні з журналістами Дмитро Кулеба також озвучив три основні методи досягнення мети в дипломатії.

"Перший – це активно щось робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, вмирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити", – затверджує міністр закордонних справ.

За його словами, Київ планує використовувати наступальну активну дипломатію, і Україна не має наміру чекати, поки Кремль запропонує якусь альтернативу.

"Це, на нашу думку, єдиний спосіб створити таку ситуацію, коли Росія врешті-решт буде змушена йти на конструктив, тому що вона теж діє не в ізоляції, і її аргументи про те, що Україна є неконструктивною, не прагне до врегулювання та порушує "Мінськ" виглядають просто абсурдно не самі по собі, а на тлі того, як ми діємо", – озвучив міністр нюанси української стратегії.

В рамках реалізації "наступальної дипломатії" Україна наполягає на проведенні засідань ТКГ навіть в умовах пандемії. Крім цього, Київ ввів в діалог нових представників, змушуючи країну-агресора також демонструвати хоч який-небудь інтерес до переговорів по Донбасу.

Другим елементом Дмитро Кулеба назвав посилення міжнародного тиску. Зокрема, МЗС України відновило "нормандський" діалог на рівні міністрів, який до цього два роки не відбувався.

"Третій елемент – це різка активізація просування питання Криму на міжнародній арені. Ми зараз дуже серйозно працюємо над тим, щоб вивести Крим з тіні, тому що забувати про нього ніяк не можна!" – резюмував міністр у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

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