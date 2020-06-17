Багато українців з цим посперечаються

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак зробила несподівану заяву про Україну і Крим

Так, вона назвала українців і росіян братніми народами, але при цьому визнала незаконну анексію Криму.

В інтерв'ю радіо НВ вона заявила в 2019 році, що повернення Криму Україні в нинішніх політичних реаліях в РФ зараз є неможливим.

"Ми (Росія та Україна прим. ред.) братні народи, потрібно пережити те, що вже було пороблено і постаратися знайти позитивний вихід, крім як "віддайте Крим". Цей вихід зараз не можливий, але він був би правильним", - заявила Собчак.

Відповідаючи на питання про те, кому належить Крим, Собчак відповіла:

"Росія порушила міжнародні домовленості, ця територія повинна бути повернена Україні".

При цьому вона заявила, що на півострові має бути проведений референдум з даного питання.

Також раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак висловилася про Донбас. Вона заявила, що Росія частково спровокувала конфлікт на Донбасі, щоб відвернути увагу від проблеми Криму.

За її словами, Кремль взагалі не має "підтримувати яку-небудь зі сторін конфлікту", ні "бути його стороною". На її думку, конфлікт на Донбасі частково був спровокований Росією, тому Кремль повинен вивести звідти своїх інструкторів і припинити постачати зброю бойовикам.

Нагадаємо, що новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінове заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

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