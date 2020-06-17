Незважаючи на зміну президента і правлячої команди, українська політика продовжує обертатися навколо одних і тих самих людей

Як повідомляє Politeka.net, на це звернув увагу у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв.

Він прокоментував ситуацію з виборами на 208 Чернігівському окрузі, де зараз активно просувається скандальний лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко.

«Округ звільнився – попереду нові довибори. А потім в мережі спливає ось ця фотографія. Юлія Тимошенко зі схудлими ніжками і Ляшко… А потім з'являється вже й заява Тимошенко. Юлія Тимошенко буде підтримувати на довиборах Олега Ляшка. І соціологи Ляшку дають дуже хороші шанси. Область і за Юлю добре голосує, і за самого Ляшка. І все ж це абзац, друзі», - обурився ведучий.

Він нагадав про те, що раніше Ляшко і Тимошенко обмінювалися образами, а головний «радикал» навіть закликав Порошенка позбавити лідера «Батьківщини» громадянства. А також нагадав про те, як сам Ляшко на виборах «злив» свій округ під Березенка. Лесєв зазначив, що зараз з боку «Батьківщини» відбувається те ж саме.

«Юля продає округ Ляшку. Чистої води політична проституція», - наголосив ведучий.

Він зазначив, що головна проблема в цій ситуації в тому, що українська політика, таким чином, повертається до тієї ж точки, де була раніше, адже при владі залишаються ті ж самі люди.

«Ми не їдемо, не йдемо і навіть не повземо до пункту Б. Ми крутимося по колу навколо літери А», - підсумував Лесєв.

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