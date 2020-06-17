Несмотря на смену президента и правящей команды, украинская политика продолжает вращаться вокруг одних и тех же людей

Как сообщает Politeka.net, на это обратил внимание в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев.

Он прокомментировал ситуацию с выборами на 208 Черниговском округе, где сейчас активно продвигается скандальный лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Округ освободился – впереди новые довыборы. А затем в сети всплывает вот эта фотография. Юлия Тимошенко с похудевшими ножками и Ляшко… А потом появляется уже и заявление Тимошенко. Юлия Тимошенко будет поддерживать на довыборах Олега Ляшко. И социологи Ляшко дают очень хорошие шансы. Область и за Юлю хорошо голосует, и за самого Ляшко. И все же это абзац, друзья», - возмутился ведущий.

Он напомнил о том, что ранее Ляшко и Тимошенко обменивались оскорблениями, а главный «радикал» даже призывал Порошенко лишить лидера «Батькивщины» гражданства. А также напомнил о том, как сам Ляшко на выборах «слил» свой округ под Березенко. Лесев отметил, что сейчас со стороны «Батькивщины» происходит то же самое.

«Юля продает округ Ляшко. Чистейшей воды политическая проституция», - подчеркнул ведущий.

Он отметил, что главная проблема в этой ситуации в том, что украинская политика таким образом возвращается к той же точке, где была раньше, ведь у власти остаются те же самые люди.

«Мы не едем, не идем и даже не ползем к пункту Б. Мы крутимся по кругу вокруг буквы А», - подытожил Лесев.

Напомним, Ляшко получил желаемое после «свидания» с Тимошенко, что грозит украинцам.

Как сообщала Politeka, снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.

Также Politeka писала, что Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".