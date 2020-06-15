Юлия Тимошенко «неожиданно» поддержала Олега Ляшко на выборах после их уединенной встречи в ресторане

На брифинге в понедельник, 15 июня, лидер «Батькивщины» объявила, что поддержит кандидатуру главного «радикала» Украины Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине. Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не будет выдвигать своего кандидата на этом округе.

Вместо этого в политсиле решили поддержать Ляшко, который якобы особенно много работал в Черниговской области, так как это его родина. Теперь украинцам грозит новое попадание Ляшко в Верховную Раду.

В свою очередь, Ляшко поблагодарил Тимошенко в своем Твитере.

«Спасибо, Юля!», - скромно написал он.

Украинцы отнеслись к такому политическому союзу с юмором. Люди тут же припомнили политикам, что ранее они были непримиримыми врагам. Так, Ляшко называл Тимошенко «московской зозулей», а та, в свою очередь, на глазах у всех обозвала его «чихуахуа».

«А как же московская зозуля?», «два политических аутсайдера», «Сколько, или что, вы ей теперь должны?», «Будете ли вы приносить извинения за прошлые оскорбления в адрес Тимошенко?», «Московская зозуля поддержала лотерейного игрока», «Эти двое уже давно должны быть на свалке истории. Кстати, старая бездомная ку..рва тимошенчиха оспаривает в Конституционном суде антиколомойский закон, на минуточку. А Ляшко то просто продажный пи..рас. Они нашли друг друга», - пишут люди.

Отметим, что на днях в сеть попали фото со «свидания» Тимошенко и Ляшко. Их заметили за столиком одного из киевских ресторанов 10 июня.

Напомним, Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".

Как сообщала Politeka, снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.

Также Politeka писала, что Тимошенко попалась на горячем, видео элитного кортежа слили в сеть.