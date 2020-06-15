Юлия Тимошенко «неожиданно» поддержала Олега Ляшко на выборах после их уединенной встречи в ресторане
На брифинге в понедельник, 15 июня, лидер «Батькивщины» объявила, что поддержит кандидатуру главного «радикала» Украины Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине. Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не будет выдвигать своего кандидата на этом округе.
Вместо этого в политсиле решили поддержать Ляшко, который якобы особенно много работал в Черниговской области, так как это его родина. Теперь украинцам грозит новое попадание Ляшко в Верховную Раду.
В свою очередь, Ляшко поблагодарил Тимошенко в своем Твитере.
«Спасибо, Юля!», - скромно написал он.
Звезда «Сватов» Добронравов ошарашил постаревшим видом рядом с красавицами внучками: «Другой человек»
Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь
Украинские пенсионеры внезапно получили деньги, срочное заявление: "более трех миллиардов..."
Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
Украинцы отнеслись к такому политическому союзу с юмором. Люди тут же припомнили политикам, что ранее они были непримиримыми врагам. Так, Ляшко называл Тимошенко «московской зозулей», а та, в свою очередь, на глазах у всех обозвала его «чихуахуа».
«А как же московская зозуля?», «два политических аутсайдера», «Сколько, или что, вы ей теперь должны?», «Будете ли вы приносить извинения за прошлые оскорбления в адрес Тимошенко?», «Московская зозуля поддержала лотерейного игрока», «Эти двое уже давно должны быть на свалке истории. Кстати, старая бездомная ку..рва тимошенчиха оспаривает в Конституционном суде антиколомойский закон, на минуточку. А Ляшко то просто продажный пи..рас. Они нашли друг друга», - пишут люди.
Отметим, что на днях в сеть попали фото со «свидания» Тимошенко и Ляшко. Их заметили за столиком одного из киевских ресторанов 10 июня.
Напомним, Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".
Как сообщала Politeka, снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.
Также Politeka писала, что Тимошенко попалась на горячем, видео элитного кортежа слили в сеть.