Главу парламентской фракции Батькивщина Юлию Тимошенко засекли во время «свидания» с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко

Встретились они в киевском ресторане. Соответствующие кадры опубликовалана своей странице в Facebook политический эксперт Татьяна Лупова 10 июня.

"Вот кого я сегодня не ожидала увидеть. Тимошенко и Ляшко вместе пьют чай на террасе кафе "Китайский привет". Наверное, передают привет Зеленскому", - говорится в подписи к фото.

В сети активно обсуждают такую неожиданную встречу: «Дама с чихуахуа», «Опять пошел на работу трудоустраиваться?», «Рядом парочка сидела. Он лысел, она седела...», «Росита устроит ему вечером караоке!», «Возвращение блудного сына. К мамке», «Красивая пара! Токанинадазавидавать!», «Он букет притарабанил. Джентельмен», «Мириться пришел», "Скотыняка и зозуля".

«Свидание» Ляшко и Тимошенко даже вдохновило переиначить стих Бориса Пастернака:

Жара херачила везде, во все пределы,

Сидела пара за столом, опять сидела.

На термос дуло из угла, но жар соблазна

Вздымал на выборы крыла крестообразно.

Напомним, ранее Олег Ляшко также состоял Блоке Юлии Тимошенко (БЮТ), но в 2010 году был исключен из фракции «за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения в Конституцию, закон о Кабинете Министров и регламенте Верховной Рады Украины».

Позже политик основал Радикальную партию Украины.

Отметим, после исключения из БЮТ отношения между политиками трудно назвать дружескими. Так, Ляшко обвинял Тимошенко в "выводе миллионов долларов из госбюджета в офшоры" и называл ее "московской кукушкой" и "лисой драной", имея в виду сотрудничество с Кремлем и требуя лишить ее украинского гражданства.

"Очень зол на Юльку. Эта московская кукушка, которая одета в украинские вышиванки, пыталась чужими руками реализовать путинский, кремлевский план по захвату власти. Моей злости нет границ", - заявил Ляшко в ноябре 2016 года.

Ляшко даже высказывался за то, чтобы выслать Тимошенко в Россию, где "Путин ей даст российское гражданство, ведь она его заслужила".

"Вместе с гражданством и звание героя России за подрывную деятельность, которую московская кукушка проводит в Украине. Ты герой, хочешь отставки Петра? Выйди на трибуну и скажи... Чего перед собой деда суешь? Лиса драная", - заявлял лидер радикалов в кулуарах Рады.

В свою очередь Тимошенко называла Ляшко "чихуахуа" и "бобиком, который тявкает по указанию Порошенко".

Напомним, сияющий от счастья молодой отец Ляшко показал Ростика: «пусть богатырь растет здоровеньким».

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