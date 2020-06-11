Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и "радикала" Олега Ляшко поймали вместе в одном из ресторанов Киева

Как сообщает Politeka.net, их креативно высмеяли в сети фотожабами, которые опубликовало сообщество "Новинач" в Facebook.

На оригинальном фото видно, что Олег Ляшко и Юлия Тимошенко беседуют на террасе кафе "Китайский привет" в центре столицы. При этом на столе можно заметить термос, а оба политика пьют что-то из чашек.

Помимо забавных коллажей, пользователи сети обсудили встречу Тимошенко и Ляшко в комментариях:

"Чихуахуа и кукушка. Получилось: гав - гав и ку-ку"; "С термоса чаи гоняют ?))"; "Совет да любовь!"; "Подпольный обком действует".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и еще несколько человек из сопровождения попали в объектив камеры, когда пили кофе в зале одного из ресторанов Хмельницкого. Стоит отметить, что тогда обслуживать посетителей в ресторанах было нельзя, а глава государства еще и попался без маски.

Вскоре Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Чернигов где признался, что за посиделки в Хмельницком ему выписали штраф, как того требует закон. Выяснилось, что кроме президента оштрафовали владельца кафе, главу ОП Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, замглавы Минздрава Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра города Александра Симчишина.

Напомним, 47-летний Олег Ляшко похвастался рождением сына: "С новым членом Радикальной партии".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Ляшко оскорбил украинцев после рождения сына, видео.

Также Politeka писала, что сияющий Ляшко выболтал главную тайну о новорожденном сыне.