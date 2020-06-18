Андрій Пальчевський роз'яснив, як себе вести по відношенню до голови держави Володимира Зеленського

Чого саме хочуть українці від влади, громадський діяч Андрій Пальческий розкрив в ефірі політичного шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

Пальчевський назвав правління українських президентів "султанатом" і пояснив чому: "Є запит на стабільність. Тепер, як себе вести по відношенню до президента? Або розбовтувати його "султанат" (інакше правління українських президентів я назвати не можу). Султанат! Мій прем'єр, мій генпрокурор... І тоді виходить, українське суспільство буде, швидше за все, схилятися до того, щоб в умовах існуючої формації (при президенті з усіма його недоліками), у нас з'явилася можливість ці недоліки якимось чином компенсувати".

Громадський діяч озвучив важливі вимоги народу.

"Перший посил президентові буде, я думаю, восени, коли опозиційний рух почне отримувати... Що ми всі будемо стріляти очима? Ми всі прекрасно знаємо, хто лідери на півдні і на сході, ми знаємо приблизно, хто що хоче в Києві. Ми знаємо, які настрої в різних частинах України. Насамперед, головне з них - люди хочуть миру. Друге - люди хочуть стабільності і професіоналізму. Вони хочуть, щоб Володимир Зеленський виступав не в якості такого завзятого ... "ось моя команда, ось наш човен! Потонув... Нічого, от зараз новий човен... теж тоне...", - зазначив Пальчевський, додавши, що економічні експерти, які зараз при владі, і які закінчили школу економіки, де штампують дипломи, не годяться.

"І якщо ми подивимося, яка кількість випускників серйозних вузів у нас знаходяться при справі, то раптом з'ясовується, що всі вони з якоїсь дивної, що друкує... ось ці... навіть не знаю, як їх назвати, - активісти!", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський звернувся до українців після діагнозу Зеленської: "Не вірте недоумкам з МОЗ, вони накрадуть і розбіжаться!"

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