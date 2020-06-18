США невигідно використовувати Україну в розборках з Росією

Як передає Politeka.net, про це у своєму відеоблозі заявив політолог Юрій Романенко (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

Восени буде дуже "спекотно", тому що в США зараз може початися громадянська війна. Як припустив Юрій Романенко, одна із сторін може не визнати результати виборів. Поки що чинний президент Дональд Трамп демонструє небажання сваритися з російським лідером Володимиром Путіним, але в майбутньому, якщо США захоче натиснути на Росію, то зможе використати Україну.

"Восени буде великий зашквар... У них логіка така: якщо потрібно буде пресувати Росію, то де краще всього це зробити? Через Україну. Тому восени Україну чекають розборки", - навів Романенко слова аналітиків.

Сам політолог вважає, що американці не будуть втягувати Україну в конфлікт з Кремлем, передумови для цього поки що досить незначні.

"Особливий статус НАТО, який дали Україні - це взагалі ні про що. Самі американці про це говорять, що не розширюють можливості принципово, не виводять на глибокий рівень ці відносини, тобто, це не план дій членства в НАТО, що Україна втратила, нагадаю, в Бухаресті більше 10 років тому", - говорить Юрій Романенко.

За словами експерта, зараз США свсем не до України, вона цікава лише в контексті корупційних скандалів. Чинний президент Дональд Трамп ненавидить Володимира Зеленського за скандал з телефонною розмовою і безглузді спроби "розрулити ситуацію". Джо Байден теж не в захваті від українців.

"Зараз в Штатах така ситуація, що не до України. Єдину роль, яку Україна буде грати в американській політиці - це внутрішні розборки між Трампом і Байденом в контексті президентських виборів", - сказав Романенко.

Він також прокоментував чутки про те, що Росія перекидає війська на Донбасі. На думку політолога, з-за пандемії у політолога не вистачить сил на розпалювання конфлікту:

"То що "ДНР" і "ЛНР" накачують військами... Так їх весь час накачують. Я не думаю, що росіяни зараз будуть готові йти на якісь загострення в контексті коронакризиса, це загрожує для них новими санкціями і вирубкою від енергетичного ринку. Росіянам, щоб йти на таке загострення, треба втратити все, що вони мають зараз в плані доступу до ринку в Європі, і потрібно бути особливо впадають хлопцями, для того щоб піти на такий ризик".

Юрій Романенко також пояснив, чому США вигідно діяти не через Україну, а через Близький Схід.

"Єдина реальна "війнушка", яка може бути - в Затоці, це пов'язано з Іраном в контексті відносин арабів з іранцями і маячащими за ними американцями. Вирубавши Іран, Штати не так постраждають, як якщо б пішли на прямий конфлікт з Росією. А непрямий конфлікт через Україну не приведе до таких потрясінь на нафтовому ринку, як якщо заблокувати Іран, і це викличе нафтовий шок. Мені здається, не потрібно кіпішувати. У кожному разі, весь світ йде в ж*пу", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Романенко вказав на фатальні наслідки від мовної проблеми в Україні: "розруха, злидні і...".

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