Журналист Игорь Лесев рассказал, чем грозит продление карантина для экономики и жителей Украины

Как передает Politeka.net, он прокомментировал решение правительства в своей авторской YouTube-программе "НеДобрый Вечер".

Игорь Лесев возмутился, что Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем объявили о продлении карантина, но ничего толком не объяснил. Судя по словам чиновника, украинцев просто заставляют соблюдать ограничения без какой-либо поддержки государства.

"Новое заявление Шмыгаля возбудило всех. Человек в очках продлевает карантин до 31 июля... А люди так них*ра и не поняли, что будет. Опять закроют общественный транспорт? А на работу можно выходить, или нет? А будут какие-то послабления с налогами? А какая-то финансовая поддержка бизнесу? Ну вот них*ра ж непонятно... А ведь с этим карантином власть уже теряет берега", - подчеркнул Игорь Лесев.

По словам журналиста, лето - самое благоприятное время для борьбы с вирусами, ведь на жаре очень сложно заразиться. С наступлением осени ситуация традиционно ухудшится, поэтому сейчас нужно попытаться максимально укрепить экономику Украины.

"Мы не можем из-за вируса убить экономику страны. Потому что вместе с экономикой мы убиваем саму страну. Отсюда просто уедут люди. Они и так уезжают. Но теперь уедут просто все. Останутся только чиновники и пенсионеры. Нельзя сжечь свой дом, только потому что там тараканы. Экономика всегда первична", – заявил Игорь Лесев.

Аналитик обратил внимане, что Украина не может использовать опыт развитых стран в борьбе с китайским вирусом, ведь населению не хватает даже самого необходимого. Зато топ-чиновники продолжают получать огромные деньги.

"У нас нет ресурсов ни на что. Людям по безработице не выплачивают даже тысячи гривен. У нас нет денег даже на бесплатные маски. Марлевая хрень, себестоимость которой 50 копеек. Но бесплатно раздать каждому украинцу в день по маске у нас не могут... На зарплату Коболеву есть, а на бесплатные маски – нет", – говорит Игорь Лесев.

Как уверяет журналист, ограничения никак не помогут украинцам справиться с эпидемией, но вместо этого создадут ворох новых экономических проблем:

"Поэтому карантин, который усугубляет экономику – не решает в принципе ничего. Значит будут опять теневые перевозчики. Будут опять магазины и рестораны для блатных. Опять не будет никаких бесплатных тестов. Никакого бесплатного стационарного лечения. Будет все то же, только без возможности людям зарабатывать".

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