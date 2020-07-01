Скандальний український чиновник з Національного банку зважився піти у відставку і назвав причину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на НБУ.

Так, голова Національного банку Яків Смолій вирішив подати у відставку, про що говориться в повідомленні на сайті відомства. Тепер його заяву повинні будуть розглянути в комітеті Верховної Ради. У п'ятницю його «винесуть в зал», де відбудеться фінальне голосування.

При цьому, депутати парламенту будуть не тільки звільняти Смолія, а й давати оцінку його роботі за два роки його правління. Також чиновник відповідатиме на питання парламентаріїв.

Звернемо увагу, що до призначення нового голови Національного банку, його обов'язки буде виконувати перший заступник голови правління. Зараз цю посаду займає Катерина Рожкова.

До цього ми писали, що в ході брифінгу Смолій повідомив про те, що в Україні спостерігається зростання інфляції.

Зокрема, українців попередили про помірне зростання інфляції, яка буде рости зі стабілізацією споживчого попиту на товари не першої необхідності.

Смолій нагадав, що за період квітня-травня місяця в Україні був відсутній різкий тиск інфляції з-за обмежувальних заходів і зміни попиту серед українського споживача, але найближчим часом цей показник знову буде поступово підвищуватися.

Раніше уряд представило прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%.

Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

Нагадаємо, Україна загрузне в кредитах, в Нацбанку озвучили мільярдні суми: подробиці.

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