Рада безпеки ООН затвердила резолюцію про припинення вогню на час пандемії, яка зобов'язує РФ скласти зброю
Як повідомляє Politeka.net про це на своїй сторінці у Facebook розповів речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко. Він також наводить коментар глави МЗС Кулеби Дмитра.
Документ ухвалили через 100 днів після того, як Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш закликав скласти зброю і припинити вогонь, поки не закінчиться епідемія. Резолюція вимагає, щоб всі країни припинили бойові дії і дотримувалися гуманітарну паузу тривалістю 90 днів.
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"Росія повинна слідувати духу і букві цього рішення та негайно припинити вогонь на Донбасі", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Раніше стало відомо, що Сенат США внесли законопроект, який передбачає санкції проти громадян Росії, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів в Афганістані. Якщо причетність Росії буде доведена, обмеження введуть і проти президента Володимира Путіна. Під загрозою санкцій знаходяться міністр оборони Росії Сергій Шойгу, олігархи з близького оточення глави РФ, політики та їхні родичі. Санкції означають заморожування американських активів цих людей і організацій, а також заборона на його в'їзд в Сполучені Штати.
Нагадаємо, РФ може вторгнутися в Херсонську область вже восени.
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