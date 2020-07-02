Совет безопасности ООН утвердил резолюцию о прекращении огня на время пандемии, которая обязывает РФ сложить оружие

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко. Он также приводит комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы.

Документ приняли через 100 дней после того, как Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сложить оружие и прекратить огонь, пока не закончится эпидемия. Резолюция требует, чтобы все страны прекратили боевые действия и соблюдали гуманитарную паузу длительностью 90 дней.

"Россия должна следовать духу и букве этого решения и немедленно прекратить огонь на Донбассе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает санкции против граждан России, причастных к выплате вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане. Если причастность России будет доказана, ограничения введут и против президента Владимира Путина. Под угрозой санкций находятся министр обороны России Сергей Шойгу, олигархи из близкого окружения главы РФ, политики и их родственники. Санкции означают замораживание американских активов этих людей и организаций, а также запрет на их въезд в Соединенные Штаты.

Напомним, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

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