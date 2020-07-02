Совет безопасности ООН утвердил резолюцию о прекращении огня на время пандемии, которая обязывает РФ сложить оружие
Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко. Он также приводит комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы.
Документ приняли через 100 дней после того, как Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сложить оружие и прекратить огонь, пока не закончится эпидемия. Резолюция требует, чтобы все страны прекратили боевые действия и соблюдали гуманитарную паузу длительностью 90 дней.
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"Россия должна следовать духу и букве этого решения и немедленно прекратить огонь на Донбассе", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
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