Политический эксперт прокомментировал создание Андреем Пальчевским политической силы и оценил ее электоральные перспективы

«Появление новой политической силы «Перемога Пальчевского» електорально своевременно и очень актуально. Согласно социологии, среди проголосовавших за Зеленского 73% украинцев количество разочарованных неуклонно растет. А значит существует достаточно высокий общественный запрос. Пальчевский это почувствовал и теперь предлагает избирателю новую альтернативу, которая дает надежду, в первую очередь, разочарованным», - считает К. Сазонов.

Он также отмечает, что идеи, которые озвучил Андрей Пальчевский близки избирателю.

Кто станет новым центром притяжения? Сегодня этот вопрос открыт. А ответ на него дадут Андрей Пальчевский и, возможно, те, кто последует его примеру. То, что Пальчевский говорит на двух языках, направлен на решение социальных проблем и развитие промышленности дает возможность предполагать, что выйдя на национальный уровень его перспективы становятся куда шире», - резюмирует политолог.