Подорожчання продуктів у Полтавській області у вересні 2026 року пришвидшилося. Найбільше за місяць зросли ціни на курячі яйця — десяток додав понад 20 гривень — та помітно подорожчала свинина.

Гуманітарна допомога в Полтавській області залишається підтримкою для переселенців, однак цінники на базові продукти в регіоні знову пішли вгору. За даними моніторингу цін Мінфіну (minfin.com.ua) станом на 25 вересня, найсильніше за місяць здорожчали курячі яйця та свинина.

Як здорожчала свинина

Середня вартість свинини в мережах Novus, Auchan, Metro та Megamarket, які працюють і в Полтаві, зросла на всі позиції. Грудинка коштує 221,82 грн за кілограм проти 205,75 грн у серпні, а лопатка — 229,24 грн проти 222,67 грн.

Більше додали ребра — 259,97 грн за кг проти 230,28 грн місяцем раніше — та свиняча підчеревина: 245,97 грн проти 218,14 грн. Ошийок подорожчав до 332,33 грн (було 314,38 грн), а шашлик — до 286,13 грн (було 268,52 грн).

Яйця: головний стрибок цін

Найбільше з яєчно-м'ясного сегмента здорожчали курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 тепер коштує 78,99 грн проти 57,12 грн у серпні, а «Ясенсвіт» С1 (10 штук) — 84,25 грн проти 59,49 грн. Упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» С1 подорожчала до 134 грн (було 106,95 грн).

Тобто лише за місяць десяток яєць у середньому додав понад 20 гривень — це найрізкіше зростання серед продуктів, які відстежує Мінфін.

Чому дорожчає продуктовий кошик

Подорожчання яєць і м'яса тягне за собою подорожчання продуктів у Полтавській області загалом: круп'яні, молочні та хлібобулочні позиції традиційно реагують на зростання вартості сировини й енергоносіїв. Держстат щомісяця фіксує зростання споживчих цін на продовольство в Україні, і Полтавщина тут не виняток.

Де перевірити актуальні ціни

Стежити за змінами можна на сторінці «Ціни на продукти» Мінфіну та в щомісячних даних Держстату. Порівнювати вартість у конкретному магазині допомагають застосунки торговельних мереж, де цінники оновлюються щодня.

Загалом базовий продуктовий кошик у регіоні за вересень відчутно подорожчав, тож родинам варто врахувати ці зміни, плануючи бюджет на жовтень.

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