Подорожчання продуктів в Запоріжжі продовжується у вересні — свіжі моніторинги показують, що базовий продуктовий кошик стає дедалі дорожчим. Як змінилися цінники на свинину, яйця, олію, борошно та гречку порівняно із серпнем — далі в матеріалі.

Подорожчання продуктів в Запоріжжі восени триває — моніторинг цін станом на 24 вересня показує, що за кілька тижнів практично всі базові товари додали в ціні порівняно із серпневими середніми показниками.

Найпомітніше додали яйця. Десяток курячих яєць категорії С1 у торговельних мережах зараз коштує від 78,99 до 84,25 грн залежно від виробника, тоді як у серпні середня ціна трималася на рівні 57–59 грн. Тобто лише за місяць цей товар подорожчав більш ніж на третину.

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Свинина також не стоїть на місці. Грудинка в середньому коштує 221,82 грн за кілограм проти 205,75 грн у серпні, лопатка — 229,24 грн проти 222,67 грн. Найдорожчим лишається ошийок — його ціна зросла з 314,38 грн до 332,33 грн за кілограм. Шашлик і ребра подорожчали на 17–30 грн і торгуються по 286,13 грн та 259,97 грн відповідно.

Варена ковбаса лікарська в середньому коштує 529,48 грн за кілограм, хоча ще в серпні її можна було взяти за 482,63 грн. Найдорожче вона обходиться в Metro (585 грн), найдешевше — приватні марки в Auchan (від 399,90 грн).

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Соняшникова олія додала помірно: пляшка «Олейна» 850 мл коштує в середньому 107,30 грн, «Щедрий Дар» — 100,66 грн. У серпні цінники були на рівні 100,07–100,68 грн.

Борошно пшеничне «Хуторок» продається по 36,72 грн за кілограм (було 35,88 грн), а гречка подорожчала з 74,63 грн до 78,95 грн за кілограм. Найдорожче гречку віддають у Megamarket — 99 грн за кілограм, тоді як у Metro вона коштує 69,90 грн.

Дані про поточні ціни та серпневі середні показники опубліковано на фінансовому порталі «Мінфін» за результатами моніторингу мереж Auchan, Novus, Metro, Megamarket та інших.

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