Грошова допомога в Чернігівській області — з вересня громади регіону приймають заявки на одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. Гроші надають на проходження опалювального сезону вразливим категоріям, зокрема переселенцям.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області вже працює, а слідом регіон запустив і грошову програму — громади розпочали прийом заявок на одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. Її надають на проходження опалювального сезону.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області фінансується з одного з двох джерел: зі спеціального фонду державного бюджету або за кошти міжнародних гуманітарних організацій. Проєкт ініціював Уряд України у співпраці з міжнародними партнерами, а прийом заявок триватиме до 30 жовтня.

За кошти міжнародних організацій виплату зможуть оформити жителі 15 громад Чернігівщини: Добрянської, Седнівської, Тупичівської, Березнянської, Киселівської, Ріпкинської, Чернігівської, Новобілоуської, Іванівської, Холминської, Менської, Сосницької, Коропської, Понорницької та Дмитрівської територіальних громад.

Хто може оформити 19 400 гривень

Право на виплату мають отримувачі пенсії по інвалідності, надбавки на догляд, житлових субсидій, допомоги при народженні дитини, на дітей одиноким матерям і в багатодітних сім'ях, державної соцдопомоги особам з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та на дітей-сиріт.

Окремо звернутися можуть ті, хто на дату подання заяви не отримує жодної з цих виплат, але є особою з інвалідністю, членом багатодітної сім'ї або одинокою непрацездатною людиною пенсійного віку. Належність до такої категорії підтверджують документально.

Які документи потрібні

Заяви приймають у паперовій формі за особистим зверненням. До заяви додають паспорт заявника та копії документів усіх членів домогосподарства, РНОКПП заявника й усіх членів домогосподарства, посвідчення про право на соцвиплати (за наявності) і документ про місце проживання.

Для ВПО достатньо копії довідки переселенця або електронної довідки. Якщо плануєте отримати гроші через банк, знадобиться довідка про відкриття IBAN-рахунку.

Куди звертатися

Оформити виплату можна в місцевих ЦНАПах, у старостатах і в Центрі надання соціальних послуг. У Ріпкинській громаді з 15 вересня заяви від жителів селища приймають у ЦНАПі по буднях, а жителі старостинських округів подають документи до свого старостинського округу. В Іванівській громаді, щоб уникнути черг, запровадили попередній запис.

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