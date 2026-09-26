Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть помітно збільшити щомісячні виплати — але лише тим, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму. У Пенсійному фонді України пояснили, як рахується така надбавка.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області нараховують не всім — гроші додають лише тим, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму. У Пенсійному фонді України роз'яснили, від чого залежить розмір такої надбавки.

Який стаж вважають понаднормовим

Понаднормовий стаж — це роки роботи понад норму, яка дає право на пенсію за віком. Для тих, кому виплати призначили до жовтня 2011 року, «зайвим» вважають усе понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Якщо ж пенсію оформили після жовтня 2011 року, планка вища: понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок. Саме роки, відпрацьовані понад ці межі, зараховують як понаднормовий стаж.

Скільки додають до пенсії

Як повідомили у Пенсійному фонді, за кожен повний рік понаднормового стажу до пенсії додають 1% від її обчисленого розміру. Проте надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму — станом на 2025 рік це 23,61 гривні за кожен «зайвий» рік (2361 грн × 1%).

Приміром, за 10 років понаднормового стажу пенсіонер щомісяця отримує додатково 236,1 гривні. У фонді наголошують: жодних обмежень тут немає — наявний понаднормовий стаж не може бути обмежений.

Як рахують працюючим пенсіонерам

Працюючим пенсіонерам доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплат можуть перерахувати вже за актуальними показниками.

Як перевірити свій стаж

Перевірити, чи враховано понаднормовий стаж, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Із собою варто мати паспорт та ідентифікаційний код.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: у ПФУ розповіли, як оформити допомогу.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії в Дніпропетровській області: хто отримає 50% прожиткового мінімуму.