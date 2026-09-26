Грошова допомога в Полтавській області тепер доступна переселенцям і ветеранам: міжнародна організація Mercy Corps до 15 жовтня 2026 року приймає заявки на гранти від 1 000 до 5 000 доларів на започаткування власної справи.

Гуманітарна допомога в Полтавській області — звична підтримка для переселенців, однак тепер вони можуть отримати й гроші на власну справу. Як повідомляє Чорнухинська селищна рада, міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує програму BLOOM для підтримки самозайнятих осіб та мікробізнесу, які постраждали від війни.

Грошова допомога в Полтавській області від Mercy Corps призначена для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів — за наявності документального підтвердження статусу. Прийом заявок триває з 1 вересня по 15 жовтня 2026 року. Розмір фінансової підтримки становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ.

Для самозайнятих осіб передбачено грант від 1 000 до 3 000 доларів, а для зареєстрованих фізичних осіб-підприємців — від 1 000 до 5 000 доларів. Кошти надають на придбання приладів, інструментів, обладнання та інших засобів, необхідних для започаткування або ведення власної справи.

Пріоритет матимуть люди з високою залежністю від гуманітарної або державної підтримки. Йдеться про домогосподарства, де є людина з інвалідністю чи потребою в постійному догляді, одинока мати або батько, троє і більше неповнолітніх дітей, вагітна жінка або дитина до трьох років. Також пріоритет нададуть тим, кому виповнилося 60 років або більше, чи родинам, де дохід на одну особу нижчий за мінімальну зарплату — 8 647 гривень станом на 01.01.2026.

Ще одна умова — довести життєздатність бізнес-ідеї. Заявник має показати чіткий бізнес-план, реалістичні фінансові розрахунки, розуміння цільового ринку та потенціал для збільшення доходу домогосподарства.

Як подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку можна лише після обов'язкової реєстрації на головній сторінці сайту програми BLOOM. Реалізують проєкт громадські організації: Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», «Центр зайнятості Вільних людей», громадські організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ». Перелік документів і точні умови варто уточнити безпосередньо в цих організаціях або на офіційному сайті програми.

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