Народний депутат Сергій Шахов зі своєю командою допомагає рятувальникам ліквідовувати наслідки масштабної пожежі в Луганській області

7 липня масштабна лісова пожежа, яка розгорілася раніше на Луганщині, підійшла впритул до населених пунктів і почала перекидатися на будинки людей. Шахов виїхав на місце пожежі і розповів про те, як іде боротьба з вогнем.

«Сьогодні я зі своєю командою працюємо на допомогу пожежним службам і МНС. Наші волонтери комунікують з місцевими жителями. Вивозять людей і вцілілі речі полями. Люди змушені тікати від пожеж всіма відомими стежками», - розповів нардеп.

Він також висловив припущення про те, що причиною масштабної НП міг стати підпал. Нардеп уточнив, що в регіоні ліс продовжують вивозити «Камазами». За його словами, винних у трагедії ще належить знайти.

«На даний момент пожежа дісталася до населених пунктів. Вже постраждали цілі вулиці. Кілька сімей залишилися без даху над головою. Згоріла церква…Якщо пожежа не буде локалізована сьогодні, існує велика ймовірність загоряння місцевої лікарні в місті Сєвєродонецьку. Ми дуже сподіваємося на Божу благодать і людські сили, щоб загоряння було погашено», - підкреслив Шахов.

Зазначимо, що за останньою інформацією жертвами пожежі стали 4 людини. Ще 9 госпіталізовані. Гасінням вогню займається 361 осіб та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 осіб та 66 одиниць техніки.

Нагадаємо, масштабна пожежа підібралася до домівок українців, людей масово евакуюють: кадри вогняної НП.

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