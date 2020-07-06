У сил АТО был шанс остановить колонны боевиков под руководством Игоря Гиркина-Стрелкова, выходивших из Славянска и Краматорска

Такое заявление сделал замглавы СНБО Сергей Кривонос, пишут Донбасс.Реалии.

По его словам, военные знали о выходе колонн боевиков Гиркина-Стрелкова, и в подразделения даже давались точные координаты.

"Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь. Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было", - откровенно заявил Кривонос.

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, в свою очередь, заявил, что огонь по боевикам Гиркина не вели, боясь за серьезные потери среди мирных жителей.

"Во-первых, была проблема с применением артиллерии, ибо были уже максимальные дальности, а то и за пределами максимальных дальностей возможного поражения артиллерии. А если бы мы применили авиацию бомбардировочную или штурмовую? Какие могли бы быть последствия? Не понимая, кто там у нас внизу. Нас и так обвиняют во многих моментах, что мы действовали, условно говоря, неадекватно в обстановке. То есть гораздо больше применяли сил и средств, чем было нужно", - подчеркнул генерал ВСУ.

Он также добавил, что отношение к силам АТО могло кардинально поменяться после большого количества погибших со стороны мирного населения.

"А если бы это было подтверждено массовыми жертвами? Какое было бы отношение к силам АТО и как бы оценивалась ситуация по каждому военнослужащему, который принимал в этом участие? Это вопрос серьезной ответственности", - добавил Муженко, общаясь с журналистами.

Подытоживая, Виктор Муженко заявил, что в те дни неконтролируемой оставалась территория шириной от восьми до 12 километров между трассами со Славянска до Краматорска и Бахмута.

«У нас не было столько сил и средств. Общая группировка около двух тысяч, из них половина на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, они были уже вымотаны, им нужен был некоторый отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось и как раз это использовали боевики», — резюмировал генерал ВСУ в комментарии.

Напомним, Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе: "Все закончится за трое суток".

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