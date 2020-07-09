Экс-руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко уверен, что Россия не откажется от планов по вторжению на территорию Украины

Об этом он заявил в эфире программы «Вечерний тепловизор». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

В частности генерал отметил тот факт, что первый этап российской агрессии в Украине уже начался, а в Кремле детально разрабатывают несколько вариантов нападения.

«Я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства», - рассказал гость эфира.

На данный момент от масштабного вторжения в соседнее государство с территории оккупированного Крыма Путина сдерживает только предполагаемая реакция мирового сообщества и угроза новых санкций, поэтому он выберет более верный способ добиться своего, отправив в наступление войска на востоке Украины и прикрыв его боевыми действиями «Л/ДНР».

Однако, прежде, чем нападать, в Кремле постараются выполнить ряд условий, подготовив благодатную почву. Так, Украина должна погрузиться в хаос с параличом госорганов власти.

«Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится», – подчеркнул Муженко.

Вторым этапом, по мнению военного, будет какая-нибудь диверсия или разведоперация, которая и станет спусковым крючком для начала вторжения российских войск.

Если это произойдет, в стране необходимо будет вводить военное положение, а затем задействовать украинскую армию для контроля за критическими объектами и защите от войск РФ.

Ранее ряд американских и европейских экспертов уже высказали свои опасения относительно того, что уже этим летом Россия может начать наступление в Херсонской области, чтобы обеспечить украинской водой оккупированный Крым.

Напомним, боевиков Гиркина можно было давно уничтожить, генералы ВСУ открыли тайну.

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