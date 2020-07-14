Бойовики розстріляли бійців ЗСУ на Донбасі після слів президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, на це звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк. Він прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Facebook.

13 липня російські найманці погодилися на режим тиші, щоб ЗСУ змогли вивезти розвідника, загиблого під Горлівкою. Але коли українські військовослужбовці підібралися до тіла - окупанти напали з трьох сторін. В результаті загинули медик і військовослужбовець, а ще один солдат кілька годин пролежав на місці обстрілу з пораненням.

А зовсім недавно Володимир Путін обговорив ситуацію на Донбасі з Радою безпеки РФ. Роман Цимбалюк звернув увагу на дивний збіг:

"З сайту президента Росії від 10 липня 2020 року: «зокрема, висловила розчарування у зв'язку з відсутністю динаміки по врегулюванню кризи на південному сході України». Відразу після цих слів загострення на фронті. Росіяни «чарують» свого президента, щоб він не сумував".

Варто відзначити, що бойовики дозволили провести евакуацію, а моніторингова місія ОБСЄ навіть надала гарантії безпеки. Так всі члени групи були в білих шоломах і спеціальних жилетах.

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