Парламентарі прийняли історичне рішення на сьогоднішньому засіданні

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, народні депутати підтримали у другому читанні легалізацію грального бізнесу на території України.

За відповідне рішення проголосували 248 парламентаріїв.

Затверджений у другому читанні законопроект №2285-д вводить норми про рекламу азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях.

Згідно із затвердженим законопроектом, тепер зали ігрових автоматів дозволено розміщувати лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

Тобто, з вулиць тепер повністю зникнуть ігрові заклади. В зали пускатимуть тільки з 21 року і після пред'явлення документів. Такі заклади мають бути розміщені від шкіл на відстані не менше ніж 500 м.

Більш того, документ передбачає запровадження комплексного регулювання ринку азартних ігор. Прийняття ставок від неповнолітніх осіб буде каратися штрафами від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, в Україні створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в країні і не мають відповідної ліцензії на ведення грального бізнесу.

Також в Україні буде створено реєстр осіб, яким буде закритий вхід у гральні заклади - так званий "реєстр лудоманів", в який будуть вносити людей з ігровою залежністю.

Для операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають ліцензії, передбачені такі покарання:

за участь в організованій без ліцензії азартній грі передбачений штраф у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за організацію і проведення азартних ігор без ліцензії - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією ігрового устаткування і приміщень;

ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією ігрового устаткування і приміщень;

покарання силовиків у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор.

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