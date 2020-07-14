Народний депутат Сергій Шахов з депутатської групи «Довіра» закликав депутатів розслідувати злочини проти держави

Під час виступу в парламенті він зазначив, що політики протягом 28 років хотіли роз’єднати Схід та Захід, але велике горе сьогодні об’єднує, а не роз’єднує, пише Politeka.net.

«На Заході була величезна злива і, слава Богу, що немає великих втрат. Але є розірвані сім’ї, є зруйноване майно. Люди сьогодні залишилися безхатьками. Також всі знають, що була велика пожежа в Луганській області. Загинули люди, було зруйновано більше 100 будинків, церква», - нагадав депутат.

Він зазначив, що полум’я практично дісталося до лікарні у Сєверодонецьку.

«Хто за цим стоїть? Хто буде відповідати за те, що сталося в цій державі. Це сталося не просто через природне лихо, це сталося від рук людей, які грабували і грабують нашу державу», - заявив політик.

Шахов закликав нардепів вшанувати хвилиною мовчання людей, які загинули на Заході та на Сході. Після цього він наголосив, що всі ці злочини потрібно розслідувати.

«Не один раз, виступаючи з цієї трибуни, я говорив, що на Луганщині орудує банда. Банда тих, хто вирубав ліси, хто торгує наркотиками і, навіть, торгує органами людей. Ці факти були у загиблого Сергія Самарського, якого вбили посеред білого дня. Вкрадені мільярди гривень з бюджету. Хто буде відповідати за те, що відбувається в нашій державі? Я звертаюся до кожного з вас. Треба зробити тимчасову слідчу комісію та зробити аудит лісового господарства, щоб з’ясувати, куди поділися ліси, куди поділися підприємства, хто їх зруйнував і чому люди тікають з нашої країни працювати за кордон. Досить гратися в політику!», - підсумував Шахов, закликаючи нардепів до роботи.

Нагадаємо, що нардеп Шахов готовий допомагати лікарям підтримкою в парламенті і власною кров’ю.

Як повідомляла Politeka, Шахов вимагає незалежного розслідування пожежі в Луганському лісі.

Також Politeka писала, що Сергій Шахов розкритикував зняття обмежень на зарплати чиновників: «За що вони будуть отримувати такі гроші – невідомо».