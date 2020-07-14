Народный депутат Сергей Шахов из депутатской группы «Доверие» призвал депутатов расследовать преступления против государства

Во время выступления в парламенте он отметил, что политики в течение 28 лет хотели разъединить Восток и Запад, но большое горе сегодня объединяет, а не разъединяет, пишет Politeka.net.

«На Западе был огромный ливень и, слава Богу, что нет больших потерь. Но есть разорванные семьи, есть разрушенное имущество. Люди сегодня остались бездомными. Также все знают, что был большой пожар в Луганской области. Погибли люди, было разрушено более 100 домов, церковь», - напомнил депутат.

Он отметил, что пламя практически добралось в больницу в Северодонецке.

«Кто за этим стоит? Кто будет отвечать за то, что произошло в этом государстве. Это произошло не просто природное бедствие, это произошло от рук людей, которые грабили и грабят наше государство», - заявил политик.

Шахов призвал нардепов почтить минутой молчания людей, которые погибли на Западе и на Востоке. После этого он подчеркнул, что все эти преступления нужно расследовать.

«Не один раз, выступая с этой трибуны, я говорил, что на Луганщине орудует банда. Банда тех, кто вырубил леса, кто торгует наркотиками и даже торгует органами людей. Эти факты были у погибшего Сергея Самарского, которого убили посреди белого дня. Украдены миллиарды гривен из бюджета. Кто будет отвечать за то, что происходит в нашем государстве? Я обращаюсь к каждому из вас. Надо сделать временную следственную комиссию и сделать аудит лесного хозяйства, чтобы выяснить, куда делись леса, куда делись предприятия, кто их разрушил и почему люди бегут из нашей страны работать за границу. Хватит играться в политику!», - подытожил Шахов, призывая нардепов к работе.

Напомним, что нардеп Шахов готов помогать врачам поддержкой в парламенте и собственной кровью.

Как сообщала Politeka, Шахов требует независимого расследования пожара в Луганском лесу.

Также Politeka писала, что Сергей Шахов раскритиковал снятие ограничений на зарплаты чиновников: «За что они будут получать такие деньги – неизвестно».