Нардепа Наталію Королевську помітили у Верховній Раді з “блокатором вірусів” та іконкою

Як передає Politeka.net знімок опублікував у Facebook фотограф Ян Доброносов.

Також депутат була в медичних рукавичках і з захисною маскою, повішеною на вухо.

До речі, медики не раз заявляли, що цей "блокатор вірусів", який пропонують в якості засобу захисту від вірусу, є способом заробітку на паніці.

Також ми писали, що парламентарі прийняли історичне рішення на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, народні депутати підтримали у другому читанні легалізацію грального бізнесу на території України.

За відповідне рішення проголосували 248 парламентаріїв.

Затверджений у другому читанні законопроект №2285-д вводить норми про рекламу азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях.

Згідно із затвердженим законопроектом, тепер зали гральних автоматів дозволено розміщувати лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

Тобто, з вулиць тепер повністю зникнуть ігрові заклади. В зали будуть пускати тільки з 21 року та після пред'явлення документів. Такі заклади повинні бути розміщені від шкіл на відстані не менш ніж 500 м.

Більш того, документ передбачає запровадження комплексного регулювання ринку азартних ігор. Прийняття ставок від неповнолітніх осіб буде каратися штрафами від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, у Раді прийняли термінове рішення, що відомо: "на вимогу президента...".

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