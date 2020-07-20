Президент РФ прибув до анексованого Криму в обхід українських законів і відзначився новою скандальною заявою на адресу Києва

20 липня президент РФ приїхав в Керч, де окупанти запустили будівництво нових вертольотоносців. У Кремлі розповіли, що російські десантні кораблі були закладені на суднобудівному заводі «Затока». Путін взяв участь в закладенні одного з них.

Виступаючи в захопленому місті, Путін відзначився новим скандальним висловлюванням на адресу України. Так, він звинуватив Київ у недостатньому фінансуванні Криму.

«Я ж розмовляв, коли у нас нормальні стосунки з колегами були, у тому числі з уряду України, з останнім прем'єром розмовляв, коли він ще був прем'єром. Я кажу: «Що ви робите, що ви з Криму гроші забираєте?». Він каже: «У нас вибору немає, Крим щось генерує, ми змушені забирати звідти більше ніж давати для того, щоб підтримати інші регіони України», - заявив Путін.

У свою чергу, МЗС України жорстко засудив візит президента РФ на захоплений півострів. У відомстві підкреслили, що він порушив суверенітет України і міжнародне право.

«МЗС вимагає від російської сторони негайно припинити всі згадані вище міжнародно-протиправні діяння і усунути всі наслідки, які вони викликали….У зв'язку з зазначеним незаконним візитом 20 липня 2020 року Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Міністерству закордонних справ Росії», - йдеться в заяві відомства.

Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Твіттері опублікував відео з моментом появи Путіна на заводі в Керчі. В коментарях інтернет-користувачі обговорюють цей візит.

«Підріс....не двійник це?», «Самого б там замурувати», «Як же він, бідний, на пинєходах так спритно, походочкой бравого морячка?», «Заявився, без дозволу», - пишуть люди.

Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей pic.twitter.com/aghhHmAhhu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020

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