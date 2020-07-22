Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав фатальне рішення президента Володимира Зеленського, яке може спонукати українців терміново щось міняти

Про це Пальчевський заговорив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Рoliteka.net.

"У нас має з'явитися людина, яка любить свою батьківщину, яка піде проти сьогоднішньої течії і, звичайно ж, йому це буде коштувати... Я весь час думаю, чого мені це буде коштувати. Нервів? В'язниця в мою адресу? Це частина нашого українського життя. У нас же як, якщо людину не уділали, то начебто як вона і жила даремно. А далі? А далі буде гірше, тому що треба приймати рішення. У нас же немає рішення: саджати чи не саджати. Питання вже не стоїть. Зеленський його вже вирішив: не саджати, не карати... Він створив прецедент президентської "тягучки"... вона тягнеться, як гума. І що станеться? Лусне гумка народного терпіння. Прийде час, коли хтось скаже "все, більше ми так не можемо, треба міняти, час настав", - заявив експерт.

Пальчевський підкреслив, що незважаючи на "пафосність" останньої фрази, українці насправді очікували "месію" - але прийшов Зеленський.

"Коли ми очікували месію, ми повірили, що людина, яка приходить відрізняється від всіх попередніх одним: вона хоче любити свою країну. І тут з'ясовується, "2000 кв. метрів", переїжджаємо... І це наш президент, коли країна бідніє - не можна собі такого дозволити. Значить вектор руху пішов не в ту сторону", - нагадав Пальчевський про переїзд гаранта до державної резиденції "Конча-Заспа" та порушенні своєї обіцянки.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як перемогти у війні з бідністю українців: "Ми відкриємо два...".

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