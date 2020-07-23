Російські окупанти не пропускають українські кораблі через Керченську протоку
Таку заяву зробив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає "Главред".
"Військові кораблі взагалі у нас зараз не заходять через Керченську протоку. А що стосується цивільних, то частина кораблів заходить", - зазначив він.
Також у нього викликає побоювання досить велика кількість бойових кораблів в акваторії Азовського моря.
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"І то кількість торпедних і ракетних катерів, які вони завели в акваторію безпосередньо Азовського моря, вона досить серйозна – з урахуванням того, що у нас там не так і багато нашої техніки", - заявив Кривоніс.
Раніше ми повідомляли, що керівник Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що звернувся в РНБО для прийняття рішення щодо збільшення кількості військових на території області.
У рамках передислокації військових для Міноборони України виділять майно комунального резерву для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.
Гусєв додав, що восени обов'язково будуть проведені навчання з естонськими військовими. Для проведення таких військових навчань готують бойові резерви, і буде активно відпрацьовуватися захист ключових об'єктів у Херсонській області.
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