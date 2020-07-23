Російські окупанти не пропускають українські кораблі через Керченську протоку

Таку заяву зробив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає "Главред".

"Військові кораблі взагалі у нас зараз не заходять через Керченську протоку. А що стосується цивільних, то частина кораблів заходить", - зазначив він.

Також у нього викликає побоювання досить велика кількість бойових кораблів в акваторії Азовського моря.

"І то кількість торпедних і ракетних катерів, які вони завели в акваторію безпосередньо Азовського моря, вона досить серйозна – з урахуванням того, що у нас там не так і багато нашої техніки", - заявив Кривоніс.

Нагадаємо, у 2018 році російські прикордонники зі стріляниною затримали три українських корабля в районі Керченської протоки. Як заявили в ФСБ, вони незаконно перетнули російський кордон і не реагували на вимогу зупинитися. Українська влада звинуватила Росію в агресії і підняли питання про введення в країні воєнного стану.

Раніше ми повідомляли, що керівник Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що звернувся в РНБО для прийняття рішення щодо збільшення кількості військових на території області.

У рамках передислокації військових для Міноборони України виділять майно комунального резерву для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Гусєв додав, що восени обов'язково будуть проведені навчання з естонськими військовими. Для проведення таких військових навчань готують бойові резерви, і буде активно відпрацьовуватися захист ключових об'єктів у Херсонській області.

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