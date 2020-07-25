Український громадський діяч Андрій Пальчевський з точки зору науки роз'яснив, чому в країні ніяк не можуть перемогти корупцію

Коментуючи недавнє захоплення заручників в Луцьку, Пальчевський торкнувся теми психології, провівши несподівану паралель з тим, що в цілому відбувається в Україні. Про це йшлося в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За словами експерта, психологія не є наукою, як і "економіка".

"У неї (психології, - ред.) немає можливості передбачати поведінку. Психологи, як і економісти, як і керівники країни, завжди заднім числом розповідають, чому наша країна не може вирватися з лап корупції...", - зазначив Пальчевський, додавши, що у психологів (як і чиновників) завжди є "якісь передбачення", але немає такого поняття "відтворюваності результату", яке повинно бути присутнім у будь-якій науці.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський після НП у Луцьку розкрив, як слід поводитися з терористами, що захопили заручників.

За його словами, найголовніше, не робити різких рухів.

"Ні в якому разі не допускати гарячі голови до вирішення... Цей хлопець (Максим Кривош, - ред.) себе видає абсолютно в блогерському стилі - "ось я який". Ми пам'ятаємо прислів'я "на людях і смерть красна". Значить, треба створити такі умови, при яких йому не вдасться показати себе героєм, але залишити йому можливість проявити, як це не дивно, великодушність... В кожному огидному бандитові є паросток людяності. Ось цей паросток треба визначити і витягнути", - прокоментував Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому "гумка народного терпіння" скоро лопне.

Також Politeka інформувала, що Андрій Пальчевський дав оцінку подіям у Луцьку: «Постанова це чи ні, ми дізнаємося вже в...".