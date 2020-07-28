За останні шість років війни ТКГ в Мінську оголошувала перемир'я більше 20 разів

Про це у своєму блозі для Цензора нагадав співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, передає Politeka.

Автор акцентує увагу на тому, що під час телефонної розмови російський президент Володимир Путін заявив президенту України Володимиру Зеленському, що постанову про проведення місцевих виборів, схвалена Верховною Радою, суперечить мінськими угодами.

"Більше того, він стверджує, що це ставить під загрозу врегулювання війни в Донбасі. Росії потрібен тотальний контроль над Україною, а не тільки контроль над тимчасово окупованими територіями Донбасу або незаконно аннексированным Кримом", – робить висновок автор.

На думку експерта, РФ зацікавлена в нинішньому припинення вогню в контексті імплементації "формули Штайнмайера", а також особливого статусу, подвійного громадянства та інших вимог, закладених у політичній частині Мінських домовленостей.

Снєгірьов переконаний у тому, що Київ буде виконувати домовленості про перемир'я, однак навряд чи цим же дадуть відповідь російсько-терористичні війська.

"Напередодні підписання угоди про перемир'я на Донбасі різко зросла кількість обстрілу. Таким чином Кремль тиснув на українську сторону і змушував її погодитися на припинення вогню", – вважає автор.

Дмитро Снєгирьов прогнозує, що у випадку невиконання Києвом політичної частини Мінських угод, Росія застосує ескалацію напруженості, збільшення кількості обстрілу, а також загострення бойових дій на деяких ділянках фронту.

"Нинішня угода про припинення вогню фактично є мертвонародженим. Якщо Україна не буде демонструвати свою здатність домовлятися і виконувати російський план врегулювання ситуації, першими, хто порушить домовленості, будуть саме російські військові", – прогнозує автор.

Politeka писала, що завдяки новому перемир'я на Донбасі РФ домоглася ще одного кроку в просуванні себе у ролі посередника "конфлікту". Таку думку висловив політичний експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Так, за його словами, "справжня зрада" цього перемир'я полягає зовсім не в тому, що силам ООС заборонили оборонятися або стріляти в разі потреби, а в тому, що заради отримання зайвих балів" на місцевих виборах соратники президента України Володимира Зеленського пішли на здачу зовнішньополітичних інтересів держави.

В Кремлі вже в перший день перемир'я заявили, що не можуть гарантувати дотримання режиму тиші з боку бойовиків на Донбасі.

Так, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на сході України. Представник Кремля пояснив це тим, що РФ нібито не є учасником конфлікту".

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