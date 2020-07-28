Українці намагаються відокремити Хабаровськ від РФ, організувавши там "майдан"

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram-каналі.

На його думку, українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію - закликають до відокремлення краю.



"Це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про належність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії. Поширюють українську мапу, де на території Хабаровського краю відзначена як «Зелений Клин»", - вважає Соловйов.

Пропагандист впевнений, що жителі Хабаровська, які вийшли на вулицю, "справжні українці".



"Протести в Хабаровську пояснюють пробудженням «коду нації», і це пояснює, що вийшли на вулиці хабаровчани - справжні українці. А протести - не що інше, як майдан. Українські користувачі серйозно міркують, що їм потрібно повернути свої землі. Шляхом публікацій про «українські витоки» на Далекому Сході, блогери нарощують перегляди. Часто в соціальних мережах з'являється фраза: «Хабаровськ – це Україна». Що, по суті - неприхований заклик до розвалу Росії", - уклав він.

Нагадаємо, в місті Хабаровськ, що на Далекому Сході Росії, третій тиждень триває протест проти арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала.

Також учасники протесту в Хабаровську зажадали відставки Володимира Путіна.

Учасники акції протесту вважають, що Путін не виконує належним чином обов'язки глави держави. За словами одного з доповідачів, Путіну все одно, про що думає народ Росії.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.