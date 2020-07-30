Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що Зеленському більше не можна давати часу на спроби

Таку думку він озвучив для Politeka on-line (щоб переглянути відео, досколльте до кінця), повідомляє Politeka.net. За словами Пальчевського, на самому початку він намагався давати поради чинному президенту, але до нього було повернуто «вухо, що не чує».

«Потім я почав давати поради людям, які обурені тим, що відбувається зараз нагорі. І зараз ми дійшли до критичної фази існування так званого «зеленого» руху. Розчарування не тільки у мене, а у 90% людей. Мене в цій ситуації втішає, що не пройшов «Педро» Порошенко, особливо після того, як розкрилися всі переговори з його друзями: Володимиром Путіним і віце-презиеднтом США, якому він обіцяв підняти податки», - зазначає громадський діяч.

За його словами, якби Порошенко залишився б президентом ще на 5 років, в Україні була б друга Білорусь.

«Порошенко – це маніпулятор. Це людина, що розділила Україну в прямому і переносному сенсі. Він її дуже успішно поділив за церковною і мовною ознакою. Хто винен, ми знаємо. Тепер стоїть питання, що робити? Ось вибрав весь народ Зеленського. Він пообіцяв зробити ряд кроків і не зробив жодного. Дивовижна людина», - підкреслив Пальчевський.

Експерт упевнений, що за чотири роки «зелена» команда занапастить країну. Пальчевський нагадав, що Зеленський обіцяв прислухатися до думки українців, проводити референдуми. А в результаті Рада прийняла всі скандальні рішення і тільки тепер вирішила зайнятися питанням референдумів.

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