Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон жорстко висловилася про президента України Володимира Зеленском
Відповідне кадри опубліковано в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"Скандальна своїми заявами екс-депутат ВР Фаріон назвала Зеленського" біологічним сміттям "," блазнем "," Іудою "і" слугою Путіна ".
Причиною образ стала репліка президента про Степана Бандеру.
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Українці бурхливо відреагували на таку "канонаду" від колишнього нардепа. Їх думки розділилися: деякі вважали такий вислів неприпустимим, але були й ті, які пригадали слова Зеленського, що кожен з нас президент, таким чином виправдовуючи Фаріон.
"Мудра жінка ніколи не дозволить собі такі висловлювання, Зеленський крім того, що президент, є звичайною людиною, і потрібно контролювати свої висловлювання", "Сам президент сказав, що ми всі президенти, отже як громадянка країни і президент має право сказати все, що думає про президента", "Її треба судити, як і Федину за образу президента!", "А сама може пояснити, що вона зробила для країни?", - писали користувачі мережі.
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