Чи може кожен українець говорити про президента те, що думає, як вважаєте?

Колишній депутат Верховної Ради Ірина Фаріон жорстко висловилася про президента України Володимира Зеленском

Відповідне кадри опубліковано в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Скандальна своїми заявами екс-депутат ВР Фаріон назвала Зеленського" біологічним сміттям "," блазнем "," Іудою "і" слугою Путіна ".

Причиною образ стала репліка президента про Степана Бандеру.

Українці бурхливо відреагували на таку "канонаду" від колишнього нардепа. Їх думки розділилися: деякі вважали такий вислів неприпустимим, але були й ті, які пригадали слова Зеленського, що кожен з нас президент, таким чином виправдовуючи Фаріон.

"Мудра жінка ніколи не дозволить собі такі висловлювання, Зеленський крім того, що президент, є звичайною людиною, і потрібно контролювати свої висловлювання", "Сам президент сказав, що ми всі президенти, отже як громадянка країни і президент має право сказати все, що думає про президента", "Її треба судити, як і Федину за образу президента!", "А сама може пояснити, що вона зробила для країни?", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, професор розклав по поличках, як РФ з покон віків руйнує українську мову.

Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.