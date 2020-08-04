Майбутні вибори президента в Білорусі з її незамінним лідером стануть цікавою і значущим подією на пострадянському просторі

Про те, чого чекати від голосування, розповів у новому випуску програми «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв. Про це пише Politeka.net.

Лесєв зазначив, що феномен Лукашенка, який протримався при владі в самому центрі Європи чверть століття, представляє великий інтерес.

«Лукашенко успішно петляв між Росією і Заходом, вишукуючи для себе профіти. При цьому створюючи собі образ міцного державника. Наприклад, в Україні найбільш популярний закордонний лідер – це Лукашенко. У нас обиватель захоплюється, що там працюють заводи і колгоспи. І люди там живуть не багато, але і не в злиднях. Але це дуже специфічне економічне диво. Воно побудоване на політичній проституції», - підкреслив Лесєв.

При цьому він зазначив, що зараз позиції Лукашенка стрімко погіршуються, адже Росія явно націлилася на поглинання Білорусі, а у Заходу протилежні плани. При цьому обом сторонам не підходить нинішній президент.

Ведучий звернув увагу на те, що напередодні виборів Лукашенко всіма способами намагався позбутися будь-якої конкуренції, проте через те, що народ готовий на все, щоб позбутися його, головним суперником президента стала дружина арештованого блогера Світлана Тихановська.

«У цьому плані, історія чимось схожа на нашу появу Зеленського. 73% голосувало не за Зеленського, а проти Порошенка. А Лука починає такі ж метання, як наш Янукович в 14 році», - розповів Лесєв.

Він вважає, що зараз Лукашенко буде намагатися виставити можливий майбутній протест проросійським, однак це позбавлене всякого сенсу.

«Все залежить від рівня протестів, які почнуться 9 серпня в Білорусі. Якщо на площі вийдуть десятки тисяч людей – розігнати їх буде непросто…Але як би не закінчилися вибори, Лукашенко в них вже програв. Якщо Майдан вийде з-під контролю – йому доведеться бігти. А якщо протест вдасться придушити жорстоко – з Заходом всі відносини будуть розірвані. І далі побитою собакою доведеться йти на уклін до Путіна», - підсумував Лесєв.

Нагадаємо, оприлюднено реальний рейтинг Лукашенка перед виборами президента.

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