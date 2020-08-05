Президент Білорусі Олександр Лукашенко арештом "вагнеровцев" показав приклад особистої мужності

Таку думку на своїй сторінці в Faceboo висловив український політолог Віктор Небоженко, передає Politeka.

За його словами, від агресії Росії страждають не тільки Україна, але і Білорусь з Казахстаном. Політолог пропонує порівняти, як намагаються вийти з кризи, нав'язаного Кремлем, Київ і Мінськ.

"Неважливо дозволяв Лукашенко раніше використовувати Білорусів як перевалочну базу, важливо те, що він зараз, віддавши наказ про арешт в Мінську бойовиків, показав приклад особистої мужності, якого так не вистачало нашим політикам у 2014 -2015 році", – переконаний Небоженко.

Експерт вказує на те, що Лукашенко готовий до опору будь-яким формам кремлівської агресії, на відміну від Порошенка, Парубія і Турчинова, які, за його словами, не чинили опір Росії під час анексії Криму і захоплення Донбасу.

"Важливо, що президент Білорусі не злякався погроз Кремля, віддав наказ про затримання найманців, довів свою мужність і підняв бойовий дух білоруських силовиків", – привів в приклад українським політикам дії білоруського лідера Віктор Небоженко.

Politeka писала, що Росія була, є і буде найближчим союзником Білорусі. Про це в посланні білоруського народу і Нацсобранию заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі чи в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть незважаючи на те, що братські відносини з нами поміняла на "партнерські". Марно", – сказав він.

У Білорусі чоловіків у віці до 35 років закликають на 25-денну мобілізацію. Про це у своєму телеграм-каналі написав військовий кореспондент Семен Пегов.

«Порядку від військкоматів отримують, зокрема, жителі прикордонних з Росією Вітебської області. Військкомати сповіщають про це чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах ЗС РБ, розсилаючи порядку та телефонуючи окремих громадян особисто. Вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах», – йдеться у повідомленні.

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