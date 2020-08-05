Президент Беларуси Александр Лукашенко арестом "вагнеровцев" показал пример личного мужества

Такое мнение на своей странице в Faceboo выразил украинский политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.

По его словам, от агрессии России страдают не только Украина, но и Беларусь с Казахстаном. Политолог предлагает сравнить, как пытаются выйти из кризиса, навязанного Кремлем, Киев и Минск.

"Неважно разрешал ли Лукашенко раньше использовать Белорусию как перевалочную базу, важно то, что он сейчас, отдав приказ об аресте в Минске боевиков, показал пример личного мужества, которого так не хватало нашим политикам в 2014 -2015 году", – убежден Небоженко.

Эксперт указывает на то, что Лукашенко готов к сопротивлению любым формам кремлевской агрессии, в отличие от Порошенко, Парубия и Турчинова, которые, по его словам, не оказали сопротивление России во время аннексии Крыма и захвата Донбасса.

"Важно, что президент Белоруси не испугался угроз Кремля, отдал приказ о задержании наемников, доказал свое мужество и поднял боевой дух белорусских силовиков", – привел в пример украинским политикам действия белорусского лидера Виктор Небоженко.

Politeka писала, что Россия была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси. Об этом в послании белорусскому народу и Нацсобранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", – сказал он.

В Беларуси мужчин в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную мобилизацию. Об этом в своем телеграмм-канале написал военный корреспондент Семен Пегов.

«Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС РБ, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах», – говорится в сообщении.

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