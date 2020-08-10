Російський президент Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі
Він висловив надію на "подальший розвиток взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку", передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
"Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії і Білорусі", – написав глава РФ.
Такий реверанс вже прокоментували в соцмережах. Так, у Twitter "Вуса Пєскова" з'явилася фотографія, де президенти Білорусі та Росії обмінюються рукостисканням, яку автор публікації супроводив іронічним підписом у вигляді діалогу:
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Не обійшлося і без коментарів.
"Блін, який сором. Один пересидент вітає іншого пересидента", "Володзя, спасибі, зараз поверну тобі заручників", "Самоізбірунси!", "Парад буде проводити з цієї нагоди?", "Це в голові не вкладається, очевидна брехня, страшно це все", "у зв'язку з останніми подіями, це не викликає вже посмішку або сміх", "найбридкіше у всіх цих пострадянських країнах – це показна неповага, зневага до людської гідності громадян. Вони ніби кажуть - Ми тримаємо вас за ідіотів, ну і що ви з цим зробите?", - пишуть користувачі.
Зазначимо, що першим з іноземних лідерів, хто привітав Лукашенка, визнавши результати виборів у Білорусі, став глава КНР Сян Цзінпінь.
Нагадаємо перші результати виборів у Білорусі: "Явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.
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