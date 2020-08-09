Такого еще не было

Президентские выборы в Беларуси, которые состоялись в воскресенье, 9 августа, проходили с массовыми нарушениями, арестами и задержаниями

Об этом сообщает Politeka.

Так, всего на президентских выборах берут участие пять кандидатов. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, необходимо собрать не менее ста тысяч подписей избирателей. Официально зарегистрированы следующие кандидаты:

Александр Лукашенко;

Светлана Тихановская;

Анна Канопацкая;

Андрей Дмитриев;

Сергей Черчень.

После подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Беларуси ЦИК объявил первые результаты голосования. Так, по подсчетам комиссии Лукашенко набрал 82,08% голосов, а Тихановская - 6,98%.

Однако, согласно неофициальным экзитполам, картина абсолютно противоположная: Тихановскую поддержали 71,1% беларусов, а Лукашенко лишь 15,7%.

По данным журналистов, ближе к вечеру на участках №21 и 22 в столичной гимназии в Минске, а также на №43 явка превысила 100%.

По словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, часть избирателей специально сидели в кабинках для голосования по полчаса, чтобы у входа в избирательный участок образовалась очередь. Некоторых из них задержали.

Кроме того, в том же Минске был задержан директор магазина, который продавал футболки с надписью «ПСИХО3%». Это отсылка к популярному мему «Саша 3%», который называют реальным рейтингом Лукашенко.

Кроме того, в стране в день голосования наблюдались масштабные проблемы со связью и интернетом. Частично не загружались популярные сайты и новостные агентства.

А вот на избирательном участке №17 в Минске секретарь избирательной комиссии просто вылезала из окна по лестнице, неся с собой в руке какую-то сумку. Позже они объяснили это журналистам тем, что «двери заклинило».

А вот в поселке Греськ Слукцого района выдавали бюллетени без фамилии главного оппонента Лукашенко — Светланы Тихановской. При этом избирателям запрещали использовать на участке мобильные телефоны.

В самом Минске сегодня наблюдалось высокое количество военных. Они не только патрулировали улицы, а и проверяли машины, которые въезжали в столицу.

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