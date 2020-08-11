Президент України Володимир Зеленський - це "небідна людина, яка раптом вирішила вчитись політики"

Як передає Politeka, таку думку висловив відомий український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю "Українській правді".

Так, відповідаючи на питання про ставлення до Зеленського, Кондратюк зазанчив, що "це людина, яка, до сих пір незбагненно чому, стала президентом".

"Це небідна людина, яка раптом вирішила вчитися політики за мої гроші платника податків. До речі, може вже забив, а може, продовжує вчитися. Я сподіваюся, що продовжує вчитися. Але в мене велике питання – чому вчитися треба після, а не до? Вчитися треба до того, як щось ти робиш", - наголосив він.

Кондратюк зазначив, що телебаченню Зеленський навчився, граючи в КВН у Москві, там, у Маслякова, поступово розвиваючи свій продакшн.

"І в результаті вони чомусь навчилися. Чому тут треба було зробити, як я називаю, тунельний ефект, а потім сісти і почати якісь ази вивчати – не розумію", - сказав він.

Коментуючи склад партії "Слуга народа", Кондратюк заявив, що це "набір випадкових людей".

"Якщо говорити про монобільшість партії "Слуга народу", то іноді здається, що це – швидкий набір випадкових людей. Дехто з них, звичайно, може бути політиком, безумовно, і це для них було можливістю. Це для них був соціальний ліфт, якщо хочете", - вважає продюсер.

Говорячи про те, від чого Кондратюк би застеріг Зеленського, він відповів, що "від малоросійства його друзів".

"Йому треба назавжди забути бачити в очах Путіна бажання до миру. Від малоросійства його друзів. Від будь-яких бажань згортати реформи, які такими великими трагічними зусиллями почалися в країні у 2014-му році", - сказав продюсер.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк різко висловився про примирення РФ і України: "Наша гідність буде розтоптана".

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