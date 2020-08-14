Народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з депутатським запитом, в якому повідомив про вчинення злочинів, пов'язаних з виборчим процесом в Україні.

8 серпня 2020 року ЦВК прийняла постанову «про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року».

Підставою послужили надані головою Донецької обласної ОВЦА Павлом Кириленком та головою Луганської ОВЦА Сергієм Гайдаєм висновки про неможливість підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Ці дії, за словами Василя Німченка, мають ознаки вчинення злочинів, передбачених статтями 109, 157, 161, 364 КК України.

В якості підтвердження народний депутат вказав на наступні законодавчі акти і факти. Так, в силу статті 7 Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Крім того, громадяни користуються рівним правом доступу до Державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

В Україні, зазначає Василь Німченко, станом на 8 серпня 2020 року воєнний або надзвичайний стан не вводився, ситуація з безпекою на лінії зіткнення стабільна. Це свідчить про прямий намір з боку посадових осіб ВЦА Донецької та Луганської областей щодо блокування формування органів місцевого самоврядування на цих територіях та їх особистих корисливих мотивах, оскільки з початком роботи місцевої ради повноваження військово-цивільних адміністрацій припиняються. Отже, йдеться про конфлікт інтересів з можливою корупційною складовою.

Тому за таких обставин у діях посадових осіб, які позбавили виборчого права сотні тисяч громадян України, містяться ознаки злочину, передбаченого статтею 157 КК України.

Відзначається, що Донецька і Луганська ОВЦА, надавши ЦВК сфальсифіковані висновки про неможливість організації проведення місцевих виборів, по суті, вдалися до дискримінації громадян України, які проживають на цих територіях, і позбавлення їх права управління державними справами.

Василь Німченко вважає, що такі дискримінаційні дії знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з даними соцопитувань, що свідчать про непідтримку громадянами провладної політичної сили.

Таким чином, Павло Кириленко та Сергій Гайдай, надавши висновки про неможливість проведення місцевих виборів, відкрито і цинічно пролобіювали свої інтереси щодо продовження функціонування військово-цивільних адміністрацій, які фактично перебувають у прямому підпорядкуванні Президента України, а він є лідером правлячої політичної сили. В їх діях містяться кваліфікуючі ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною першою статті 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Кириленко і Гайдай позбавили виборчого права сотні тисяч громадян України, що є злочином, передбаченим статтею 157 КК України («Перешкоджання здійсненню виборчого права»).

Враховуючи зазначене, Німченко просить внести до ЄРДР відомості за фактом вчинення Кириленком, Гайдаєм та окремими причетними посадовими особами ЦВК злочинів, передбачених статтями 109, 157, 161, 364 КК України та провести досудове розслідування.

Крім того, Німченко вимагає вжити невідкладних заходів для припинення вчинення цих злочинів, скасування незаконного рішення ЦВК і відновлення порушених виборчих прав громадян.