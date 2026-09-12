На Житомирщині фахівці із супроводу ветеранів уже працюють у 66 громадах — загалом 125 таких фахівців. Розповідаємо, які послуги вони надають і хто може звернутися по допомогу.

Допомога ветеранам у Житомирській області продовжує розширюватися — фахівці із супроводу ветеранів уже працюють у 66 громадах регіону, а загалом до цієї роботи залучили 125 фахівців. Про це повідомляє «Рупор Житомира».

Фахівці із супроводу — це люди, які допомагають ветеранам, демобілізованим військовим та їхнім родинам повернутися до цивільного життя. Вони ведуть людину від моменту звільнення зі служби й підтримують на кожному наступному етапі.

Які послуги надають ветеранам

Головні напрями роботи — допомога з оформленням статусів, пільг та виплат, а також супровід під час отримання реабілітації й медичних послуг. Окремо фахівці допомагають із працевлаштуванням, перенавчанням та відкриттям власної справи.

Ще один напрям — психологічна підтримка та соціальна адаптація ветеранів і їхніх рідних. З початку року фахівці опрацювали 2 840 звернень від ветеранів та їхніх родин.

Хто може звернутися по допомогу

Послуга повністю безкоштовна. По допомогу можуть звертатися ветерани війни, учасники бойових дій, військовослужбовці, які звільняються або вже звільнилися зі служби, а також члени їхніх родин і родини загиблих захисників.

Як знайти фахівця у своїй громаді

Фахівець із супроводу працює у штаті місцевої ради або комунальної установи. Щоб знайти свого фахівця, достатньо звернутися до сільської, селищної чи міської ради за місцем проживання — там нададуть контакти та графік прийому.

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