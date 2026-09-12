Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 13 по 19 вересня показує стрімкий перепад температур: удень стовпчики термометрів коливатимуться від +19° до +28°, а опади прогнозують у понеділок та вівторок.

синоптики вже попереджали про перепад температур на початку вересня, а новий тиждень з 13 по 19 вересня знову принесе відчутні коливання – від +28° до +19°. Дніпропетровську область чекає різка зміна погоди: спекотна неділя поступиться прохолодним і хмарним дням з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +19° до +28°, а вночі – від +12° до +17°.

У неділю, 13 вересня, повітря прогріється до +28° вдень, а вночі температура опуститься до +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 14 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть лише +19°, вночі – +17°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, вдень очікується +20°, вночі – +13°. Хмарність з проясненнями збережеться, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, температура вдень утримається на позначці +20°, вночі похолодає до +14°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +22° вдень, а вночі опуститься до +12° – це найпрохолодніша ніч тижня. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 18 вересня, вдень очікується +25°, вночі – +14°. Погода буде малохмарною, без опадів.

У суботу, 19 вересня, температура вдень залишиться на рівні +25°, вночі – +15°. Малохмарно, опадів не буде.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 13 вересня, з максимумом +28°, а найпрохолоднішим вдень – понеділок, 14 вересня, з +19°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують у понеділок, 14 вересня, та вівторок, 15 вересня, решту днів буде без дощу.

У неділю, коли повітря прогріється до +28°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і захищати шкіру від сонця. У дні з можливими опадами – понеділок і вівторок – краще взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом. А через перепад температур до 9° синоптики радять одягатися відповідно до погоди, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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